Zigaretten lösten gleich zwei Wohnungsbrände aus

Nachbar rief Feuerwehr

Ein 28-jähriger Wohnungsnachbar, welcher durch den Rauch auf den Brand aufmerksam wurde, alarmierte sofort die Feuerwehr. Das Brandgeschehen begrenzte sich auf das Schlafzimmer. Die restlichen Räume sowie das Stiegenhaus und die darüberliegende Wohnung wurden lediglich verraucht.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am Samstagvormittag in Ottensheim. In einem Mehrparteienhaus direkt an der B 127 war gegen 9.30 Uhr ein Brand ausgebrochen, der einem Anwohner zufolge auch auf eine Zigarette zurückzuführen war. Das Ergebnis der Brandermittler steht aber noch aus.