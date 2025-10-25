Junger Alkolenker krachte in den Gegenverkehr

Einen schweren Verkehrsunfall verursachte ein 23-Jähriger am Freitagabend, als er erst mit einem entgegenkommenden Lastwagen, und dann mit dem Pkw dahinter kollidierte. Dessen Lenker musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallursache war schnell gefunden: 1,36 Promille.