Mit 1,36 Promille

Junger Alkolenker krachte in den Gegenverkehr

Oberösterreich
25.10.2025 12:30
Der Alkotest brachte ein deutliches Ergebnis (Symbolbild)
Der Alkotest brachte ein deutliches Ergebnis (Symbolbild)

Einen schweren Verkehrsunfall verursachte ein 23-Jähriger am Freitagabend, als er erst mit einem entgegenkommenden Lastwagen, und dann mit dem Pkw dahinter kollidierte. Dessen Lenker musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallursache war schnell gefunden: 1,36 Promille.

Ein 23-Jähriger aus Perg fuhr mit seinem PKW am Freitag gegen 19:55 Uhr von Münzbach kommend in Richtung Pabneukirchen. Im Gemeindegebiet von St. Thomas am Blasenstein kollidierte der Mann zunächst seitlich mit einem entgegenkommenden LKW eines 43-jährigen Ungarn.

Gegen Lkw und Auto
Anschließend stieß er auch noch mit dem Wagen eines 23-Jährigen aus Naarn zusammen, welcher hinter dem LKW unterwegs war. Dieser wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht.

Führerschein weg
Ein bei dem 23-jährigen Unfallverursacher durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,36 Promille, ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die L1434 war im Bereich der Unfallstelle für etwa zwei Stunden totalgesperrt.

Oberösterreich

