Siebenjähriger stürzte durch Futterluke im Stall

Ein 44-Jähriger aus St. Johann am Wimberg fütterte am Samstagnachmittag im Stall seine Rinder. Sein siebenjähriger Sohn half ihm dabei. Gegen 16:15 Uhr stolperte der Bub und stürzte vor den Augen seines Vaters durch die Futterluke etwa drei Meter tief auf den Betonboden.