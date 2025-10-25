Siebenjähriger stürzte durch Futterluke im Stall

Vor den Augen seines Vaters (44) stürzte am Samstagnachmittag ein Siebenjähriger in St. Johann am Wimberg im Stall durch eine Futterluke. Der Bursch fiel drei Meter tief auf den Betonboden – verletzt ins Spital.
Ein 44-Jähriger aus St. Johann am Wimberg fütterte am Samstagnachmittag im Stall seine Rinder. Sein siebenjähriger Sohn half ihm dabei. Gegen 16:15 Uhr stolperte der Bub und stürzte vor den Augen seines Vaters durch die Futterluke etwa drei Meter tief auf den Betonboden.
Der Siebenjährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Linzer Krankenhaus geflogen.
