Linz ringt ums Budget – heftige Kritik an SPÖ-Kurs

Fünf Millionen Euro will man im kommenden Jahr einsparen, drei Millionen davon durch einen moderateren Gehaltsabschluss im öffentlichen Dienst. Dieser liegt im Schnitt bei 1,5 Prozent pro Jahr – unter der aktuellen Inflationsrate. Weitere zwei Millionen sollen aus organisatorischen Reformen kommen: einfachere Abläufe, digitale Prozesse und die Reduktion eines Dienstpostens pro Geschäftsbereich. „Uns geht es nicht um pauschale Kürzungen, sondern um eine moderne und zukunftsfähige Verwaltung“, betont Stadtvize Merima Zukan. Nach drei Wochen intensiver Gespräche mit den Ressortverantwortlichen will die SPÖ das Budget bis 3. November finalisieren. Am 20. November soll es im Stadtsenat vorgestellt, am 11. Dezember dann im Gemeinderat beschlossen werden.