Große Nachfrage nach Gratis-Verhütung

Bereits rund 450 Voranmeldungen

Bei Kurzzeitverhütungsmitteln wie Pille, Kondome, Hormonring oder 3-Monatsspritze werden die Kosten für ein Jahr übernommen. Bei Langzeitmethoden wie Spirale oder Hormonimplantat werden die Kosten für das Produkt und das Einsetzen zur Gänze getragen. Die Teilnahme an der Beratung ist übrigens freiwillig. Das Interesse am Projekt ist überaus groß. In den ersten 24 Stunden nach der Ankündigung haben sich bereits über 200 Interessentinnen gemeldet. Aktuell sind 450 Frauen vorgemerkt. Bis zu 3500 jugendliche Mädchen und Frauen können insgesamt am Projekt teilnehmen.