Abtreibung: Frau bekam in Bregenz keinen Termin

In Österreich ist ein Schwangerschaftsabbruch bis zum Beginn der 16. Woche straffrei. Die Betroffene war im Mai in der 13. Schwangerschaftswoche, als sie sich an das Vorarlberger Landeskrankenhaus wandte. Einen freien OP-Termin hätte es dort in sieben Tagen gegeben. Im Krankenhaus wird die Frist aber bereits mit dem Ende der 13. Woche gesetzt.