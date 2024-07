Nach Raketenangriff droht großer Krieg mit Libanon

Nur wenige schwer bewaffnete Männer sind in den Orten und Kibbuzim als Wachen zurückgeblieben. Und mit jedem Tag, der vergeht, mit jeder Rakete, die im Norden Israels einschlägt, verfestigt sich bei vielen Israelis die Position, dass kein Weg vorbeiführt an einer Militäroffensive in den Libanon. Koste es, was es wolle. Und auch israelische Politiker haben bereits gedroht, Beirut in Schutt und Asche, ja den Libanon zurück in die Steinzeit zu bomben.