Mehrere Tote bei Raketenangriff auf Golanhöhen

Getroffen wurde mehrere Orte in dem Dorf Majdal al-Shams, unter anderem ein Fußballfeld. Dort spielten Kinder und Jugendliche zu dem Zeitpunkt. In dem betroffenen Dorf leben vor allem Drusinnen und Drusen, eine arabischsprachige Religionsgemeinschaft, die heute vor allem in Syrien, dem Libanon, Israel und Jordanien siedelt. Bei dem Einschlag einer Rakete in dem Dorf am Samstag kamen mindestens elf Menschen ums Leben. Weitere 19 wurden verletzt.