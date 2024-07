Lawrow zum Krieg: Russland wird nicht kapitulieren

Lawrow schilderte, er habe sich vom chinesischen Außenminister Wang Yi über dessen Treffen in Peking mit dem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba informieren lassen. Kuleba hatte danach die Bereitschaft zu Friedensverhandlungen mit Russland erklärt, aber auch betont, dass Kiew bei Moskau kein Interesse sehe. Darauf meinte der russische Minister erneut, dass in Kiew Präsident Wolodymyr Selenskyj selbst per Dekret seiner Führung ein Verbot zu Verhandlungen mit Russland unter Kremlchef Wladimir Putin auferlegt habe. Moskau und Kiew werfen sich im Übrigen gegenseitig vor, an Verhandlungen nicht ernsthaft interessiert zu sein.