Verstecke im Haus: Experte hat überraschenden Rat

Michael Bübl aus Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) hat als Schlosser und Szenekenner jahrzehntelang in Wien Polizisten ausgebildet. Er weiß, wie Kriminelle handeln – wie Profis vorplanen oder was die Schwächen von Amateur-Kriminellen sind. Hier setzt auch sein wichtigster Tipp an. Und: Es kann lebensgefährlich werden – wenn man größere Geldsummen oder Wertgegenstände in mächtigen Tresoren zuhause aufbewahrt.