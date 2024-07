Braucht es ein neues Lärmschutzgesetz?

Vielleicht ist es bei Ihnen daheim ja anders, aber in meiner Nachbarschaft läuft das so ab: Morgens um sechs holt die Müllabfuhr rückwärts fahrend und piepsend den Müll ab. Ab halb sieben Uhr starten meine Nachbarn genussvoll ihre PS-starken Autos, um zur Arbeit zu fahren. Um acht beginnt der erste Pensionist Holz zu sägen. Ab neun Uhr starten bei Schönwetter die Laubbläser, und spätestens nach dem Mittagessen stimmen die vereinten Rasenmäher in das dörfliche Konzert ein. Lärmbelästigung durch laute Musik ist, völlig anders als früher, längst kein Thema mehr, da sie im übrigen Lärm untergeht. Selbst auf Baustellenlärm möchte ich hier nicht näher eingehen, da er erstens unumgänglich ist und zweitens lokal und temporär beschränkt.