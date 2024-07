Die amerikanische Lotusblume

Der Name scheint nun besonders passend zu sein: Als Vizepräsidentin trat Kamala Harris nur selten an der Oberfläche zum Vorschein. Vielleicht auch durchaus gewollt, um Joe Biden nicht die Show zu stehlen, der so augenscheinlich nicht mehr in der frischesten Blüte des Lebens steht. Doch in nur wenigen Tagen gelang es ihr, mit einer Kraft zu erblühen, die beeindruckend ist.