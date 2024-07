So will die SPÖ Babler nach der Wahl entmachten

In der SPÖ ist man skeptisch, ob Andreas Babler einen großen Wahlerfolg einfahren kann. Einige SPÖ-Granden feilen deshalb schon an einem Plan, wie er nach dem 29. September elegant entmachtet werden kann. Denn laut den neuen Parteistatuten ist es gar nicht so leicht, ihn vom SPÖ-Chefsessel zu kicken: Wer übernehmen und wie es für Babler weitergehen könnte.