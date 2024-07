Schon 10.000 Mitglieder teilen Strom, um zu sparen

Die Großen bekommen zunehmend Konkurrenz von den Kleinen: Energiegemeinschaften, die „Saft“ aus ihren PV-Anlagen gemeinsam verwenden und so Geld sparen, boomen. Alleine in Oberösterreich gibt es im Versorgungsgebiet der Netz OÖ bereits 10.071 Teilnehmer. Doch warum gibt es so einen „Hype“ um diese alternativen Energieversorger?