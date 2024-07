„Brandgefährlich“: Atom-Ausbau nahe der Grenze

Wenn Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und die grüne Klimaministerin Leonore Gewessler einer Meinung sind, dann will das dieser Tage etwas heißen. So groß die Differenzen bei der Infrastruktur-Politik, so sehr zieht man beim Thema Atomkraft an einem Strang. In unmittelbarer Nähe zu Österreichs größtem Bundesland wird in Sachen Energieversorgung „atomar aufgerüstet“: Internationaler Kritik und Warnungen zum Trotz treibt die tschechische Regierung ihre Ausbaupläne für Atomkraftwerke an der Grenze zu Niederösterreich weiter voran.