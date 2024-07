Der Hype ist zurück! So lautet das inoffizielle Motto des FIBA 3x3 Europe Cup 2024 presented by win2day. Von 22. bis 25. August steigt auf der Kaiserwiese in Wien die 3x3-EM für Damen-, Herren- und Rollstuhl-BasketballerInnen. Schon letztes Jahr brachten die Weltklasse-Dribbler den Rathausplatz bei der WM zum Beben, nun wird alles größer, lauter und noch spektakulärer