Zu viel Alkohol: Auto krachte gegen Telefonmasten

Per Notruf wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die örtliche Feuerwehr sowie Kameraden aus Güttenbach und St. Michael rückten an. Mehr als 50 Freiwillige waren vor Ort. Mit dem Notarzthelikopter Christophorus 16 wurde der Verletzte aus dem Bezirk Güssing in die Klinik Oberwart geflogen.