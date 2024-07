Flaute am Bau: Mit der Branche geht es abwärts!

Corona wähnte man längst überwunden, die Teuerung schien sich bereits einzupendeln – Zeit also, um vom Krisen- in den Aufholmodus zu schalten. Allerdings: In der Bauwirtschaft scheint das nicht zu funktionieren. „Auch nach dem zweiten Quartal dieses Jahres muss man sagen: Die Baubranche befindet sich noch immer in einer Abwärtsspirale“, zieht Wolfgang Ecker, Präsident der NÖ-Wirtschaftskammer, eine bittere Halbjahresbilanz.