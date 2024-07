Mega-Investition für Kärntner Bergtourismus

Schon Ende Juli soll die Anlage auf dem Aineck aufgesperrt werden. „Es ist notwendig, auch im Sommer Angebote zu schaffen. Es gibt die Hütte Adlerhorst und es sind Spaziergänge um die Seen möglich – aber bisher fehlte es an Attraktionen“, so Bogensperger. Mit einer Holzkugelbahn starten die Besucher ins Spielvergnügen – und das vor dem atemberaubenden Panorama der Oberkärntner Bergwelt.