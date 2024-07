Salzburgs Rückkehr zu den eigenen Wurzeln

Jahrelang gingen die Ausdrücke „Red Bull-System“ und „Pressing“ Hand in Hand. Unter Trainern wie Marco Rose oder auch Jesse Marsch lief Salzburg immer enorm früh an und setzte seine Gegner schon in deren Hälfte unter Druck. Bei den Fans kam diese Spielweise immer gut an, auch wenn sie mit viel Risiko verbunden war.