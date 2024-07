Salzburg glückt vor leeren Rängen die Generalprobe

Bullen-Trainer Lijnders schickte gegen den englischen Zweitligisten seine etatmäßige Startelf ins Rennen. Und diese übernahm von Beginn an das Kommando. Kjaergaard traf früh die Stange (8.), kurz darauf erzielte Kapitän Dedic mit einem platzierten Schuss das 1:0 (11.). In der 34. Minute besorgte Kjaergaard per Abstauber das 2:0. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Pause.