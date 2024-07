Wir leben in einer erschöpften Welt

Robert Schneider: Fangen wir ganz von vorne an, Hubert. Du bist in Bludenz geboren. Was war das für ein Zuhause, in dem du aufgewachsen bist?

Hubert Dragaschnig: Ich bin die ersten sieben Jahre in der Sturnengasse 18 in Bludenz aufgewachsen. Die Sturnengasse war in früheren Zeiten so etwas wie das „Narragässle“. Dort lebte die sehr arme Bevölkerung. Wir hatten kein Bad. Die Mama hat die Wäsche noch auf dem Waschbrett gerieben. Ein Mal im Monat ist man zu Bekannten gegangen, um dort zu baden. Später sind wir in die Kreuzsiedlung gezogen, in einen sozialen Wohnbau. Mein Vater war Kärntner, meine Mutter kam aus Fontanella im Walsertal. Ich bin also das Kind von Migranten. Der Vater, der bei der SS war und danach in russischer Kriegsgefangenschaft, hat das Wirtschaftswunder irgendwie nicht geschafft, weshalb auch der Druck auf den Sohn besonders groß war. Mir wurde das erst viele Jahre später klar, nämlich, wie betrogen das Leben meines Vaters und seiner Generation gewesen sein muss. Das 20. Jahrhundert ist ja ein Jahrhundert ohne Narrative. Es wurde einfach nicht darüber gesprochen. Sich diesem Druck zu widersetzen, gelang nur durch Verweigerung, was zur Folge hatte, dass meine schulische Laufbahn dementsprechend durchwachsen war. Nach mehreren Schulwechseln und dem dreimaligen Wiederholen der 7. Klasse Gymnasium habe ich aufgegeben.