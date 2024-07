Wo bleibt das Sommerloch?

Und die Kriege in der Ostukraine und im Gazastreifen toben ohne Unterlass weiter. Keine Ruhe also auf dem internationalen Parkett. Und nicht einmal die Innenpolitik will unseren Wunsch nach Ruhe respektieren. Da ist doch glatt der blaue Herausforderer in den Umfragen für die kommende Wahl nach wie vor auf der Siegerstraße, was seine Konkurrenten zwingt, hektischen Vorwahlkampf- Aktivismus zu entfalten. Kein Sommerloch weit und breit ...