Eierschwammerlsauce mit Semmelknödel vom Chefkoch

Eierschwammerlsauce in nur wenigen Schritten

Zuerst fügt der Chefkoch Zwiebel und Knoblauch in eine Pfanne mit Olivenöl hinzu und lässt sie glasig anschwitzen. „Sobald Zwiebel und Knoblauch eine schöne Farbe haben, schieben wir uns diese zur Seite, um Platz für die Eierschwammerl zu schaffen“, so Vogler. Ein bis zwei Minuten werden die Schwammerl geröstet, etwas mit Salz verfeinert.