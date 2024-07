Von der Leyen stellt erste Forderung an EU-Staaten

Das Ziel der deutschen Politikerin ist eine gleichmäßige Verteilung von männlichen und weiblichen Kommissionsmitgliedern. Von der Leyen dürfte die Regierung in Wien daher in den kommenden Wochen bitten, zwei Kandidaten vorzuschlagen, die sie anschließend interviewen werde. Der seit 2010 amtierende EU-Kommissar für Österreich, Johannes Hahn, strebt bekanntlich keine weitere Amtszeit an. Bisher wurde Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) als aussichtsreicher Kandidat gehandelt, nachdem er von der Leyen bereits im Juni in Wien getroffen hatte.