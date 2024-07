Bein eingeklemmt: Steirer bei Forstunfall verletzt

Donnerstagmittag brachten Forstarbeiten einen 65-jährigen Steirer in eine fatale Situation: Der Mann war am Vormittag in unwegsames Gelände aufgebrochen, um sich um Holzschlägerungs- und Aufräumarbeiten zu kümmern. Als er mit einer Kettensäge einen gefällten Baum zerschnitt, schnellte plötzlich der unter Spannung stehende Stamm auf den Arbeiter.