Trotz Abstiegs in 2. Klasse: ASK spielt ÖFB-Cup

Der Abstieg in die 2. Klasse sei dabei egal – so auch die neu eingegangene Spielgemeinschaft als ASK/HSV Klagenfurt. „Anders wäre es gewesen, wenn der ASK eine Spielgemeinschaft mit der Austria Klagenfurt gemacht hätte. Dann hätte der ASK – weil es die zweite Mannschaft eines Bundesligisten gewesen wäre – den ÖFB-Cup-Platz verloren“, berichtet Krall.