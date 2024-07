Neustart droht! Jetzt tritt der ASK-Coach zurück

2. Klasse oder Kärntner Liga?

Bei der ASK-Vorstandssitzung am gestrigen Mittwoch gab’s gute Gespräche mit dem HSV bezüglich einer Kooperation. Dollinger: „Wir treten auf jeden Fall in der 2. Klasse an, vielleicht sogar doch noch in der Kärntner Liga.“ Es eilt allerdings – in einem Monat startet das Unterhaus bereits wieder. Ende der Woche tagt auch der Verband zum Thema ASK.