After Work-Markt lockt wieder tausende Besucher

Der zweite Afterwork-Markt findet heute, Freitag, ab 16 Uhr programmgemäß am Benediktinermarkt statt – sogar im Stadtsenat wurde am Dienstag wegen der Kosten diskutiert. Dass die chillige Party weitergehen muss, war für alle Parteien klar. Künftig wird also die Landeshauptstadt die Kosten für die Sicherheitsvorkehrungen übernehmen.