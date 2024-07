Biden schreibt Brief und ruft im Fernsehen an

In den USA steht Präsident Joe Biden nach dem verpatzten TV-Duell mit Donald Trump und anderen erratischen Auftritten weiter unter dem Druck aus den eigenen Reihen, seine Wiederwahl-Pläne zu überdenken. Nach ausführlichen Gesprächen mit Spitzen der Demokratischen Partei hat der Staatschef am Montag in einem Brief Forderungen nach einem Rückzug erneut entschieden zurückgewiesen. Außerdem rief Biden im Frühstücksfernsehen an.