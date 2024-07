Serbischer Polizist bei Schießerei getötet

Bei Täter soll es sich um einen 33-jährigen Kosovo-Albaner handeln. Der serbische Innenminister Ivica Dacic gab an, dass sich der Vorfall kurz vor 1 Uhr nachts am Grenzkontrollpunkt Lipnicki Sor ereignet habe. In der Kleinstadt Loznica hielt ein Taxi mit einem serbischen Kennzeichen.