Mann nach Sturz von Leiter in Klinik verstorben

Der 64-Jährige war am Dienstag gegen 9.10 Uhr bei einer Anlage in Völs (Bezirk Innsbruck-Land) auf einer Leiter und führte Arbeiten an einer Betonschalung durch. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte er aus etwa drei Metern in die Tiefe und prallte auf den Betonboden auf.