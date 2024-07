Insolvenz! Campbell und Co. müssen daheim bleiben

Eigentlich hätte es für Eileen Campbell und die Damen des SC Freiburg nach dem Testspiel gegen den FC Basel am Samstag zum Trainingslager in die Lechtaler Gemeinde Elbigenalp gehen sollen. Daraus wird aber nichts. Genauso wenig wie aus dem Testspiel gegen Altachs Damen in der Lechtaler Gemeinde.