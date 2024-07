Altach-Coach mit Ligareform alles andere als happy

Klare Meinung

Einfacher wird es in der neuen Saison für den Dritten der letzten Spielzeit so oder so nicht. „An der Spitze wird es brutal eng“, weiß Summer, der auch alles andere als ein Freund der Liga-Reform ist. In der Saison 2024/25 wird die Liga nämlich nach 18 Runden geteilt. Die Top-4 kämpfen in der Meistergruppe ohne Punkteteilung, dafür mit Hin- und Rückrunde um den Titel. Die anderen sechs Klubs spielen in einer Hinrunde gegen den Abstieg.