Eileen Campbell wechselt zum SC Freiburg

Wie die „Krone“ schon in der vergangenen Woche berichtet hatte, steht Eileen Campbell von der SPG Altach Vorderland vor einem Wechsel in die deutsche Bundesliga zum SC Freiburg, die 23-Jährige wird den Verein in der Winterpause verlassen. Campbell lief zweieinhalb Spielzeiten für die Rheindörflerinnen auf, absolvierte dabei 42 Bundesligaspiele, in denen sie 26 Tore erzielte und damit maßgeblich zum Erfolg des Vereins in den letzten Jahren beitrug.