ÖFB-Teamstürmerin steht bei Freiburg am Zettel

Die Spielgemeinschaft Altach/Vorderland war in der abgelaufenen Hinrunde der Planet Pure Frauen-Bundesliga die Überraschungsmannschaft. Die Vorarlbergerinnen halten in der Tabellen auf Rang drei. Eine, die großen Anteil am Höhenflug hat, ist Eileen Campbell, die mit ihren neun Treffern auch die Torschützenliste anführt. Leistungen, die auch über die Grenzen hinaus für Aufmerksamkeit gesorgt haben.