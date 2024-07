Corona-Verurteilungen | Österreich-Ungarn

Corona-Verurteilungen. Der sehr spezielle Umgang der Freiheitlichen mit Corona bleibt selbst Jahre nach der Überwindung dieser schweren Gesundheits-, Sozial- und Wirtschaftskrise immer noch ein zentraler Punkt bei der Wahrnehmung der FPÖ – und beschert ihr anhaltend Zustimmung, genauer gesagt: Stimmen. Zwei hochrangigen Freiheitlichen bescherte es gestern allerdings Verurteilungen vor dem Bezirksgericht. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker und der frühere FPÖ-Abgeordnete Hans-Jörg Jenewein sind am Dienstag wegen der Fälschung von Corona-Testzertifikaten verurteilt worden. Sie erhielten Geldstrafen von 5100 beziehungsweise 2000 Euro. Gefälscht haben sie die Tests für den Besuch eines EM-Fußballspiels in Budapest im Juni 2021. Hafenecker meldete Berufung an, deshalb ist das Urteil (5100 Euro Geldstrafe) noch nicht rechtskräftig, Jenewein wurde zu 2000 Euro verurteilt. Ob diese Gerichtsentscheidungen hartgesottene FPÖ-Anhänger verschrecken werden? Das ist wohl nicht anzunehmen. Vielmehr werden sie sich bestätigt fühlen, auf der „richtigen Seite“ gestanden zu haben und weiter zu stehen. Nach einer simplen Logik: Wenn Corona nicht ernst zunehmen war, dann waren auch Tests nicht ernst zunehmen.