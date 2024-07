Orban: Wenn EU nicht vermittelt, macht es Trump

Auch das Gespräch Orbáns mit Trump ist bei der EU-Spitze umstritten (siehe Video oben). Dieser sei jedenfalls bereit, im Fall seiner Wahl im November „sofort“ als Friedensvermittler im Russland-Ukraine-Krieg aufzutreten, schrieb Orbán in einem Brief an EU-Ratspräsident Charles Michel. Seine Pläne seien „detailliert und fundiert.“