Neuer US-Friedensplan für die Ukraine vorgelegt

Keine Abgabe von Territorium

„Wir sagen den Ukrainern: ‘Ihr müsst an den Tisch kommen. Und wenn ihr nicht an den Tisch kommt, wird die Unterstützung der USA austrocknen‘“, sagte Kellogg. Zu Putin werde man sagen: „Wenn Sie nicht an den Tisch kommen, werden wir den Ukrainern alles geben, was sie brauchen, um euch auf dem Schlachtfeld zu töten.“