Nehammer verbietet ÖVP-Ministern Orban-Boykott

Rauch schloss sich Boykott an, Gewessler nicht

Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) hatte bereits angekündigt, dem Boykott zu folgen. Nicht boykottiert hat hingegen seine Parteikollegin Klima- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Dienstag einen informellen Rat der EU-Energieminister unter ungarischem Ratsvorsitz in Budapest. Sie nahm an dem Treffen in der ungarischen Hauptstadt teil, wie aus Aufzeichnungen des EU-Rates hervorgeht.