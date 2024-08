Kühl, blond, verführerisch – auch ohne Alkohol?

„Alkoholfreies Bier ist wie ein Duftbaum am Fahrradlenker. Nutzlos.“ Johannes Meister hat alle Sprüche schon gehört. Meister ist, wie der Name schon verrät, erster Braumeister in der Egger-Brauerei in Unterradlberg bei St. Pölten. Die „Krone“ stattete ihm einen Besuch ab, um mehr über alkoholfreies Bier zu erfahren.