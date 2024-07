Secret Service sichert nach Desaster Aufklärung zu

Massives Versagen steht im Raum

Biden ordnete nach dem Vorfall eine umfassende Untersuchung der Sicherheitsmaßnahmen bei der Veranstaltung an. Der Secret Service steht unter wachsendem Druck zu erklären, wie der Schütze auf einem Dach in etwa137 Metern Entfernung zu einem der am stärksten geschützten Politiker der Welt in Stellung gehen konnte.