Wie Donald Trump die US-Demokratie zerstören wird

„Mandate for Leadership: The Conservative Promise“ lautet der vollständige Titel des Konzeptpapiers, das derzeit – neben dem Attentat auf Donald Trump und Joe Bidens fragilem Gesundheitszustand – die politischen Gemüter in den USA erhitzt. Das auch unter der knackigeren Überschrift „Project 25“ kursierende Machwerk gibt einen so detailliert wie erschreckenden Ausblick darauf, wie eine zweite Amtszeit von Donald Trump aussehen wird. Eine Amtszeit, die nach den jüngsten Ereignissen näher denn je gerückt ist.