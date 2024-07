Trump trat nach Attentat erstmals öffentlich auf

Finanzielle Unterstützung von Elon Musk

Unterdessen ist bekannt geworden, dass Tech-Milliardär Elon Musk Trumps Wahlkampf massiv finanziell unterstützen will. Musk wolle monatlich rund 45 Millionen Dollar (rund 41 Mio. Euro) für einen Pro-Trump-Super-PAC zur Verfügung stellen, berichtete die Zeitung „Wall Street Journal“ am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach hat Musk bereits eine nicht näher bezifferte Spende an den „America PAC“ geleistet.