EU setzte bei Trump aufs falsche Pferd

ANDERERSEITS wird die Staatengemeinschaft, insbesondere werden die EU-Staaten und die Mitgliedstaaten der NATO, also all jene, die sich der sogenannten „westlichen Wertegemeinschaft“ verpflichtet fühlen, mit der Führungsmacht der westlichen Welt auch unter einem Präsidenten Donald Trump zusammen arbeiten müssen. Und da scheinen Politiker wie Viktor Orbán und politische Bewegungen wie Österreichs Freiheitliche auf das richtige Pferd gesetzt zu haben, wenn sie ihre Kontakte zum mutmaßlichen nächsten Präsidenten der USA auch in dessen schlechten Zeiten gepflegt haben.