Religionsalarm um muslimische „Missionare“

In Österreich sind die Gruppierungen FITRAH und IMAN aktiv – Letztere „missioniert“ bereits seit 2014, ihr Ton hat sich aber verschärft. Die beiden scheinen laut DPI-Jahresbericht in ein großes transnationales Netzwerk eingebunden zu sein, insbesondere mit Verbindungen zur Islamic Education and Research Academy, einer in Großbritannien ansässigen karitativen Missionsgesellschaft. Die „Missionare“ – dazu zählen auch Personen aus Österreich, wie ein ehemaliger Wiener Bezirkspolitiker und Jugendvertreter – stehen außerdem mit publikumsträchtigen salafistischen Aktivisten in Deutschland, wie Marcel Krass oder Stef Keris, in Kontakt.