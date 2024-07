Fast 50.000 Österreicher sind Dollar-Millionäre

Das Vermögen der Österreicher ist 2023 weiter gestiegen. Insgesamt beträgt es netto, also schon abzüglich der Schulden, bereits 2500 Milliarden US-Dollar (rund 2300 Milliarden Euro). Im Vergleich zum Jahr davor ist das ein Plus von neun Milliarden Euro, so der neue Global Wealth Report. Schon fast 50.000 Personen haben ein Finanzvermögen - also Bargeld, Bankguthaben, Aktien & Co. – von über einer Million US-Dollar.