Das hat ServusTV von der Fußball-EURO

Doch auch, wer nun an Fußball-Entzugserscheinungen leidet, wird von ServusTV gleich wieder bedient: Etliche internationale Vorbereitungsspiele auf die neue Ball-Saison der Klubs werden im Live-Stream bei ServusTV On übertragen. Den Anfang macht gleich morgen, Mittwoch (live ab 18 Uhr), der Test von Red Bull Salzburg gegen HNK Rijeka. Auch wenn die „Roten Bullen“ im August in der 3. Quali-Runde zur Champions League ran müssen, ist ServusTV live am Ball. Und im Herbst geht‘s dann mit Live-Matches im DFB-Pokal, in der Europa League und Conference League sowie den Highlights in der Champions League weiter.