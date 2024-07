Christian Nehiba: „Ich bin demütig und dankbar“

Wie hat denn Ihr Alltag während der vier stressigen Wochen ausgesehen? Viel Pizza und wenig Schlaf?

(lacht) Es war an der Grenze, das muss ich schon sagen. In den letzten vier Wochen hatte ich keinen freien Tag und war als Moderator und Sportchef natürlich mehrfach belastet. Wenn alles so funktioniert wie in diesem Team, dann geht es aber. Wäre Österreich früher ausgeschieden, wären die Quoten nicht so gut gewesen und hätte es im Team Probleme gegeben – es hätte schnell alles anders ausschauen können. Man kommt irgendwann in einen Flow und weiß gar nicht mehr, welcher Tag gerade ist. Es entsteht eine Eigendynamik, in der man als Team funktioniert und dann auch die 12- bis 15-Stunden-Tage gerne hat.