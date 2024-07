1,8 Mio. Zuschauer sahen Finalkracher bei ServusTV

Insgesamt erreichte ServusTV, das 20 der 51 Spiele an den ORF als Sublizenznehmer abgegeben hatte, mit den Übertragungen vom sportlichen Großevent 6,2 Mio. Personen zumindest kurz. Dabei performten wenig überraschend speziell die allesamt bei ServusTV zu sehenden Österreich-Partien stark bei den Zusehern. Neben der Achtelfinalniederlage zog auch das Match gegen die Niederlande mit im Schnitt 1,77 Mio. Zusehern etwas mehr Personen als die Finalpartie zwischen Spanien und England an. Das Spiel Österreich gegen Frankreich kam knapp dahinter zu liegen (1,69 Mio.). Das Interesse am Match gegen Polen war am niedrigsten (1,39 Mio.), lag aber dennoch auf Höhe der beiden Halbfinal-Begegnungen (Niederlande – England: 1,43 Mio. Zuseher; Spanien – Frankreich: 1,37 Mio. Zuseher).